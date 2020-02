La collecte française totale de lait de vache progresse de 1,1 % en décembre 2019 par rapport à décembre 2018, et finit par atteindre, en cumul annuel, un niveau semblable à celui de fin 2018 (-0,2 %), selon la dernière note d’infos rapides d’Agreste.

En cumul annuel à l’échelle des différents bassins de production, la collecte laitière est hétérogène. Elle augmente de 0,9 % en Normandie et se maintient à un niveau similaire à celui de 2018 dans le bassin Nord Picardie (+0,1 %). Dans les autres bassins, « le recul de la collecte est compris entre 1 % pour le Grand Est et 5,7 % pour le Sud-Ouest », indique Agreste.

Concernant les signes de qualité sur l’année 2019, la part de la collecte de lait bio représente 4,1 % de la collecte totale en 2019 contre 3,5% en 2018. La part de la collecte valoriée en AOP/IGP en s’établissait 16,2 % en 2019, en sensible déclin par rapport à 2018 (16,3%).

Une collecte stable en Europe

D’après Eurostat, la collecte laitière dans l’Union européenne à 28 reste globalement stable en novembre 2019 par rapport à 2018 (+0,6 %). La stabilité est de mise notamment en Allemagne (+0,4 %) et au Royaume-Uni (-0,6 %). La collecte accuse un certain recul en Italie (-2 %) et en Irlande (-8,5 %) tandis qu’elle poursuit sa progression aux Pays-Bas (+2,8 %) et en Espagne (+3,3 %).

Des prix en hausse, tous types de lait

Le prix du lait conventionnel standard s’établissait à 334,2 €/1 000 l en décembre 2019, soit une hausse de 1 % par rapport à décembre 2018. En moyenne annuelle sur 2019, il s’établissait à 334,60 €/1000 l, soit une progression de 11,10 € sur un an.

Le prix du lait standard bio affichait de 487,10 €/1 000 l en décembre 2019, soit une progression de 2,3% sur un an. En moyenne annuelle sur 2019, il atteignait 459,60 €/ 1000 l, soit une hausse de 5,7 € par rapport à 2018.

« Entre novembre 2018 et novembre 2019, l’indice de prix à teneurs réelles du lait AOP/IGP progresse de 4,2 % », complète Agreste.

Lucie Pouchard