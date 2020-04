pour vous connecter et poursuivre la lecture

Face à l’état d’urgence sanitaire, « les conditions de production communes à la production en label rouge « veau » sont modifiées temporairement à compter du 17 mars 2020 et ce, jusqu’à 4 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 », précisent conjointement le ministre de l’Économie et le ministre de l’Agriculture et de l’alimentation dans un arrêté paru au Journal officiel ce 8 avril 2020.

Dans ce cadre, pour toute production de veaux en label rouge, l’âge à l’abattage doit être [à compter du 17 mars 2020] inférieur à 7 mois, au lieu de 6 mois habituellement. Concernant l’âge d’abattage, les valeurs cibles sont pour :

Les veaux de type A : entre 91 et 181 jours ;

jours ; Les veaux de type B et C : entre 91 et 212 jours.

Pour les poids des carcasses, les valeurs cibles sont pour :

Les veaux de type A : entre 85 et 180 kg ;

Les veaux de type B : entre 85 et 210 kg ;

kg ; Les veaux de type C : entre 80 et 190 kg.

Davantage de souplesse pour le paillage

Pour les veaux de type C mis en place durant la période de confinement, quel que soit leur âge à l’introduction, « la durée de présence sur l’exploitation doit être au moins égale à la moitié de la durée de vie totale de l’animal ».

Enfin, s’agissant des conditions de logement des animaux, le paillage quotidien minimal auparavant requis est temporairement abandonné. « La paille est renouvelée aussi régulièrement que nécessaire afin que celle-ci soit en permanence propre et sèche », précise le texte.