Elle n’en a pas le profil, encore moins la carrure, mais elle est dotée d’un esprit d’initiative et d’une endurance à toute épreuve. Carole Bethenod n’a pas froid aux yeux, elle n’a pas craint non plus de passer d’un DUT chimie et d’une première année de médecine à un BPREA. La Dijonnaise fait fi de ce qui se fait, pour aller vers ce qui lui plaît.