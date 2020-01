pour vous connecter et poursuivre la lecture

Samedi 18 janvier 2020, aux alentours de 7 heures du matin, en arrivant sur son exploitation, Philippe Clément, le président de la FDSEA des Vosges, réalise que son bâtiment d’élevage a été tagué. « Élevage = meurtre », et « Assassin », sont inscrits sur le mur. « Ce n’est pas le genre de découverte qui fait plaisir, sur le coup on n’est pas serein », raconte-t-il.

Philippe Clément décide rapidement de contacter la gendarmerie. « Ils sont arrivés dans la foulée pour constater l’incident et le responsable départemental de la cellule Demeter est aussi venu sur mon exploitation », explique-t-il. Puis, il a déposé plainte l’après-midi même, précisant que s’il a été visé, c’est à cause de ses prises de positions publiques contre les antispécistes.

De nombreuses marques de soutien

Si Philippe Clément estime que l’incident n’est pas très grave, il a tout de même été blessé par cette action. « Ce n’est pas que mon exploitation qui est visée par ces mots, c’est l’ensemble de la profession, c’est ça qui me perturbe le plus. En tant qu’agriculteur c’est blessant, on est dans un pays où l’on devrait avoir la liberté de travailler. »

Suite à cet acte de vandalisme Philippe Clément a reçu de nombreuses marques de soutien de la part d’autres agriculteurs, de responsables syndicaux, mais aussi de personnes qui fréquentent son centre équestre.

Les Actions de violations et dégradations des #antispécistes continuent de se multiplier

« Tous les clients sont venus nous voir, mon associé et moi, pour nous dire que ce qui nous arrivait n’était pas normal », apprécie le producteur. « Vu le nombre de soutiens qui ne viennent pas d’agriculteurs, je me dis que le combat n’est pas perdu. Nous devons tous nous fédérer pour répondre aux questions de gens qui ne connaissent pas forcément notre métier. Il ne sert donc à rien de perdre du temps avec la petite partie de la population qui est radicalisée », expose Philippe Clément.

