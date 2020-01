Dix minutes. C’est le temps qu’il a fallu au feu pour ravager la moitié des terres de Robert Miller, éleveur laitier sur la côte sud de l’Australie. Selon le journal The Land, l’éleveur a parqué ses 1 000 vaches laitières sur un sol bétonné sous des sprinklers pour les protéger de l’incendie. L’incendie « a frappé la ferme à 13h00 et tout était terminé à 13h10, il est passé très vite », a expliqué Robert Miller.

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions, se souvient-il. Nous avions le matériel et l’eau sur place, mais plus d’électricité. Nous avons donc dû utiliser des générateurs pour tout alimenter. » L’incendie a détruit 161 hectares de prairie, la moitié de l’exploitation située près de Milton. Et Robert Miller ne connaît toujours pas le sort de 400 de ses génisses qui étaient à Cobargo, sur un autre site.

Robert Miller n’a d’autre choix que de jeter son lait tous les jours. Il ne peut pas se procurer le diesel nécessaire au fonctionnement du générateur destiné à la laiterie. « Nous avons des générateurs pour traire, donc nous rationnons le diesel. » Et depuis huit semaines, l’éleveur achète chaque jour un semi-remorque pour nourrir le troupeau.

« Nous avons perdu beaucoup d’ensilage, nous avons beaucoup de balles rondes qui ont été brûlées, décrit-il. Nous avons un peu de fourrages sous la main mais pas beaucoup. » À moins qu’il pleuve, Robert Miller vendra des génisses car il n’aura pas assez de fourrages pour les nourrir. « J’ai besoin de génisses de renouvellement, mais je n’ai pas le choix maintenant. »

7news.com.au rapporte le témoignage d’un autre éleveur australien, Steve Shipton, éleveur à Coolagolite. « Tout s’est passé si vite », explique l’homme de 46 ans, la suie couvrant toujours son visage. L’éleveur estime avoir perdu environ un dixième de ses 250 têtes de bétail, y compris sa vache laitière préférée.

