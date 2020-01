pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

« La neuvième édition des prix Pinocchio, événement incontournable de dénonciation du greenwashing, s’ouvre ce mercredi et s’attaque cette année au secteur de l’agrobusiness », détaillent la Confédération paysanne et les Amis de la Terre dans leur communiqué de presse commun diffusé ce 15 janvier 2020.

Trois entreprises sont nominées :

Lactalis , le leader français de l’industrie laitière, dans la catégorie « Se faire du blé avec les produits laitiers » ;

, le leader français de l’industrie laitière, dans la catégorie « Se faire du blé avec les produits laitiers » ; Le groupe Bigard , le numéro un français de l’abattage, dans la catégorie « La face cachée de ton steak » ;

, le numéro un français de l’abattage, dans la catégorie « La face cachée de ton steak » ; Yara dans la catégorie « Les engrais chimiques, c’est magique ».

« Sur la base d’études de cas documentées, les trois entreprises choisies ont été retenues pour le décalage entre leur vitrine promotionnelle et la réalité de leurs agissements (pressions sur les productrices et producteurs, activités climaticides, pollutions…) », détaillent les deux organisations dans leur communiqué de presse.

« En pleine réforme de la Pac, qui pousse à l’industrialisation du système agricole et à la concentration de la production, ces prix Pinocchio sur l’agriculture permettront de rappeler l’importance pour les paysans et les citoyens de la reprise en main de leur modèle agricole et alimentaire », ajoutent-elles.