Deux d’entre eux ont témoigné, des résultats satisfaisants de cette méthode, lors du séminaire de clôture du projet, qui se déroulait le 21 et 22 janvier 2020, à Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Cette méthode de pâturage est basée sur des repères d’entrée et de sortie des paddocks ainsi que sur le temps de présence des animaux. L’entrée s’effectue au stade des trois feuilles de la graminée et la sortie, avant que l’animal consomme la gaine.

De meilleures croissances des veaux

Pour Christian Giraudeau, naisseur-engraisseur en Vendée en race charolaise, « la méthode Herby nous a fait progresser sur l’ensemble des résultats de l’exploitation. Les croissances des veaux sont meilleures. En restant deux ou trois jours par parcelle, les animaux sont devenus plus dociles. » Christian Gireaudeau réfléchit même à arrêter des cultures de vente pour remettre des prairies. Laurent Châtelier, producteur de lait dans le sud de la Vienne, a amélioré quantité et qualité du lait produit. Avec moins de charges et plus de produit, il gagne sur tous les tableaux.

Une flore diversifiée

L’ensemble des résultats des six années de suivi restent globalement positifs. Si la production de la prairie a baissé, c’est à rattacher à l’âge de la prairie et non à la méthode de pâturage. « La qualité du fourrage se maintient alors que la diversité floristique augmente », ont constaté les chercheurs de l’Inra.

En élevage laitier, la production de lait observée accuse une légère diminution sur les périodes de pâturage, mais la qualité du lait et la marge sur coût alimentaire tendent à l’amélioration », souligne Anne Porchet, de la Caveb.

En bovins allaitants, les performances des veaux allaitants dépendent de la période de vêlage ainsi que de la race. En vêlages de printemps, les performances sont meilleures avec le pâturage Herby. Les veaux pèsent 15 à 20 kg de plus à l’âge de 4 mois.

Améliorer le stockage du carbone

Concernant le volet environnemental, la mise en place du pâturage Herby favorise la conservation des haies et l’augmentation de la durée de vie des prairies. Cela améliore le stockage du carbone, ce qui constitue un enjeu primordial dans le contexte actuel de réchauffement climatique.

M.-F. Malterre