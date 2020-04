pour vous connecter et poursuivre la lecture

En quête de débouchés. « La filière caprine se mobilise en cette période difficile et lance aujourd’hui une nouvelle plateforme digitale dédiée à la mise en relation des artisans et producteurs de fromages de chèvre de toute la France [hors outre-mer, NDLR] avec les consommateurs de leur région », annonce l’Association nationale interprofessionnelle caprine (Anicap), le 20 avril 2020. Cette initiative s’inscrit dans la campagne publicitaire #Fromagissons, portée par l’interprofession laitière (Cniel).

200 producteurs inscrits

La plateforme propose une interface dédiée aux producteurs (éleveurs, artisans fromagers, TPE et PME) souhaitant signaler leur activité de vente directe aux consommateurs à proximité. L’inscription est gratuite et se fait via un simple formulaire, disponible ici, reprenant :

La localisation du point de vente (nom et adresse) ;

Les différents moyens de le contacter (téléphone, mail, site internet et réseaux sociaux) ;

Un commentaire libre, permettant notamment de lister les produits disponibles à la vente (viande caprine incluse).

Le second point d’entrée du site permet aux consommateurs confinés de géolocaliser, puis de contacter, les producteurs engagés dans la démarche grâce à une carte interactive. Les transactions en ligne ne sont pas intégrées à la plateforme. À ce jour, ce sont presque 200 producteurs qui sont recensés. Plus de la moitié des points de ventes sont proposés en région Auvergne Rhône-Alpes.

« Cette initiative solidaire invite aussi à redécouvrir la grande diversité des fromages de chèvre, souligne l’Anicap. Chacune de nos régions a ses spécificités, liées à son histoire, son terroir et son savoir-faire local. » Alors à vos claviers !