« Cette pression politique pourrait conduire, à terme, à éliminer les fromages fermiers au profit du monopole industriel », s’inquiète le syndicat dans un communiqué publié le 28 mai. Près de deux mois après les vives réactions suscitées par l’élargissement de l’AOP Normandie aux camemberts au lait pasteurisé et différentes procédures de rappel de fromages, c’est une publication du ministère qui fait désormais débat au sein de la filière.

Recommandations des autorités sanitaires

D’après la note du ministère datant du 30 avril 2019, « les autorités sanitaires (Direction générale de l’alimentation ou DGAL, NDLR) recommandent aux populations fragiles de ne pas consommer de lait cru ni de fromages au lait cru du fait d’une contamination possible du lait par des bactéries pathogènes non éradiquées par un traitement thermique préalable à sa mise sur le marché. Ces préconisations concernent les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées ».

La Confédération paysanne a annoncé son intention de rencontrer la DGAL afin de mettre en lumière les fondements scientifiques des affirmations contenues dans la note ministérielle.

Défendre le patrimoine gastronomique

Le syndicat, qui souhaite promouvoir la richesse du lait cru et le savoir-faire paysan, s’appuie sur les données de l’Institut de veille sanitaire (INVS) qui définit les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) comme suit : « Apparition d’au moins 2 cas similaires d’une symptomatologie en général gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. »

Sur les TIAC déclarées en 2017, le fromage et les produits laitiers étaient directement suspectés dans 3 % des cas totaux et dans 7 % des cas où les bactéries du genre Salmonella étaient impliquées, derrière les œufs (22 %). Toujours d’après la synthèse de l’INVS sur la surveillance des TIAC, sur les 18 alertes produits en 2017 (données les plus récentes), deux concernaient des fromages au lait cru (présence de staphylocoques).

« Nous n’affirmons pas que le risque est nul […] mais plusieurs études suggèrent, à l’inverse, que le lait cru permettrait un renforcement du système immunitaire et une réduction des allergies », conclut le syndicat, pour qui cette nouvelle attaque « injustifiée est dommageable pour les productrices et producteurs ».