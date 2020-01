Stables en nombre de têtes, les abattages français de porcs sont légèrement supérieurs en tonnage à ceux de 2018, à cause de l’alourdissement des carcasses.

« En 2019, les abattages de porcins sont soutenus, s’établissant à 2,2 millions de téc, en hausse de 0,9 % par rapport à 2018, estime Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’Infos rapides mise en ligne le 24 janvier 2020. Le poids moyen des carcasses s’établit à 93,2 kg », soit 0,5 kg de plus qu’en 2018 et 1 kg de plus que la moyenne sur cinq ans. > À lire aussi : En 2019, un niveau de prix du porc « jamais atteint depuis 1992 » (03/01/2020) Une activité stable Un peu plus de 23,5 millions de porcs sont passés sur les chaînes d’abattage françaises. Cette stabilité était déjà de mise en 2018 : + 0,2 % en têtes par rapport à 2017 et + 0,4 % en tonnage. L’activité, soutenue de septembre à novembre par le dynamisme des exportations, a ralenti en décembre, mois de période festive. Sur le plan commercial, la demande chinoise a continué de soutenir les exportations de viande porcine en novembre qui augmentent de 9,6 % en volume sur un an, soit 4 700 téc. Si cette hausse est essentiellement tirée par la Chine (+ 162 %, soit + 8 100 téc, hors abats), les ventes vers les Philippines, le Japon et l’Italie ralentissent. En valeur, les exportations bondissent de 43 %. > À lire aussi : À cause de la peste porcine africaine, le prix du porc a doublé en Chine (09/01/2020) La balance commerciale se redresse Pour ce même mois de novembre, les importations de viande porcine se sont fortement contractées : — 13,6 %, soit — 6 900 tec, notamment en provenance d’Espagne (- 3 900 tec) et d’Italie (- 1 400 tec). Bilan, l’excédent commercial français augmente en volume, atteignant + 9 600 téc (+ 19 300 tec vers les pays tiers). En valeur, le déficit continue de baisser à — 8,1 millions d’euros (M€). Vers les pays tiers, le solde est fortement excédentaire (+ 48,8 M€). > À lire aussi : Les exportations européennes de viande de porc au sommet en 2022 (06/01/2020) E.R.

