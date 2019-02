Foie gras

Les professionnels « ont le sourire »

réservé aux abonnés

10 h

D’après le Cifog, les ventes de foie gras en France comme à l’exportation sont en progression en 2018. © Pixabay

D’après le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog), les ventes ont progressé de 2,6 % en volume et 7,5 % en valeur sur un an, pour atteindre un chiffre d’affaires de 324 millions d’euros en grandes et moyennes surfaces.