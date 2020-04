À la demande d’un certain nombre d’opérateurs de la filière, l’Idele a comparé, à partir d’un modèle prévisionnel démographique, les sorties de jeunes bovins réelles et attendues en 2020 par rapport aux trois dernières années.

« Les effectifs de jeunes bovins de type viande de 16 à 24 mois ont été ciblés pour ce suivi hebdomadaire. Ainsi, par rapport aux sorties de jeunes bovins abattus ou exportés vifs prêts à abattre depuis 2017, les stocks en ferme sont évalués à 4 900 têtes jusqu’en fin de semaine 16. Un stock bien présent mais pas non plus considérable », considère Philippe Chotteau. Dans le but d’affiner l’analyse, un travail est en cours avec l’interprofession du bétail et des viandes (Interbev) pour dénombrer les effectifs par région.