Une porcherie de trois cents truies et 1 800 porcelets a complètement brûlé dans un incendie qui s’est déclenché le 4 mars 2020 peu après 18 h 00 à Arnèke à trente kilomètres au sud de Dunkerque (Nord). « Nous sommes naisseurs engraisseurs hors-sol depuis vingt ans. Nous avons perdu tout notre travail », commente Emmanuelle Debavelaere, l’éleveuse, trois jours après le drame.

« C’est une épreuve dramatique mais nous sommes, mon mari Xavier et moi, des passionnés de cochons, ajoute-t-elle avec une voix volontaire. Alors on va se relever parce que, l’élevage, c’est ce que nous savons faire. Je ne sais pas encore comment mais on va retrouver ce qu’on avait. » Dans l’immédiat, le couple prend contact avec les assureurs et s’emploie à débarrasser les carcasses. Il déclare recevoir un soutien des éleveurs voisins dans ce travail difficile.

Plusieurs casernes mobilisées

Le service départemental d’incendie et de secours du Nord (SDIS59) a passé deux heures dans la nuit à circonscrire les flammes et à empêcher leur propagation vers les autres bâtiments de la ferme. Selon le SDIS59, 24 camions, 54 soldats du feu et cinq lances, de plusieurs casernes alentour, ont été mobilisés pour sauver le bâtiment et préserver le maximum de l’activité économique. Le feu ne s’est pas étendu aux autres bâtiments du corps de ferme.

Sacré incendie sur Arnèke qui tue 1800 porcs aujourd’hui pic.twitter.com/jH7if6xEQQ — H U G O (@HugoHennebert) March 4, 2020