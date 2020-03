pour vous connecter et poursuivre la lecture

Pour le syndicalisme majoritaire et les chambres d’agriculture, il est hors de question de tester la phéromone apaisante ovine (SAP) sur les cheptels ovins pâturant en cœur de parcs nationaux dans un contexte de prédation.

Une idée « stupéfiante »

L’idée avait été émise par le préfet référent lors de la dernière réunion du groupe de travail « cœurs de parcs nationaux » du 14 février 2020. Les éleveurs sont « stupéfaits » par la proposition et en ont fait part au préfet dans un courrier adressé le 28 février 2020.

« L’État nous propose de droguer nos brebis avant qu’elles se fassent attaquer pour leur éviter de stresser, explique Claude Font, de la FNO. Le but serait de réduire les difficultés rencontrées par les éleveurs et notamment les pertes indirectes engendrées par le stress. Cette proposition est scandaleuse et inadmissible. »

Pour Claude Font, la solution passe par les tirs de défense, par des personnes habilitées par exemple. « Mais cette requête n’a jamais abouti », se désole-t-il.