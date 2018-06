La diminution du nombre d’exploitations agricoles ralentit, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Agriculture. Cette baisse est plus marquée pour les exploitations d’élevage.

En 2016, la France comptait 437 000 exploitations, soit 11 % de moins qu’en 2010, selon la dernière enquête d’Agreste sur la structure des exploitations agricoles publiée le 28 juin 2018. La baisse du nombre d’exploitations se poursuit à un rythme ralenti : - 1,9 % par an entre 2010 et 2016, contre - 3 % entre 2000 et 2010. La SAU moyenne augmente en contrepartie de 12 %, pour atteindre 63 ...