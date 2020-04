Après avoir maintenu la date dans un premier temps, le Salon de l’herbe et des fourrages, prévu initialement le 27 et 28 mai 2020 est officiellement décalé au 10 et 11 juin 2020. À la suite du prolongement du confinement mis en place à cause du coronavirus Covid-19 et après échanges avec les services de l’État, l’édition de cette année prévue à Poussey (Vosges) est donc décalée de deux semaines. Cependant les organisateurs expliquent qu’un nouveau point sera fait début mai, pour valider le maintien du salon début juin ou prendre la décision de l’annuler.

Pierre Peeters