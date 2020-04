« Arrêtons de signer des accords qui tuent notre agriculture », clame la Coordination rurale (CR) dans un communiqué le 29 avril, en réaction à la signature de l’accord UE-Mexique. Le syndicat dénonce cet accord « aberrant » qui « s’annonce destructeur pour nos filières agricoles. » « On nous parle d’exception agricole quand on a besoin des agriculteurs pendant la crise, puis le lendemain on signe des accords qui permettent d’importer des produits qui créent une distorsion de concurrence avec nos agriculteurs » , déclare Bernard Lannes, son président.

La Fédération nationale bovine (FNB) fait aussi savoir son mécontentement dans un tweet où elle relève un « niveau d’incohérence et de double discours record. »

En pleine crise du #COVID19 @PhilHoganEU se félicite de la conclusion d’un accord UE #Mexique qui ouvre le marché UE à 20 000T de viandes bovines mexicaines chaque année. La @EU_Commission atteint un niveau d’incohérence et de double-discours record. La France doit intervenir ! — FNB (@EleveursBovins) April 29, 2020

La Confédération paysanne s’oppose tout autant aux négociations conclues par la Commission. Dans un communiqué diffusé le 30 avril, le syndicat estime que « la souveraineté alimentaire ne rimera jamais avec libre-échange et compétition » et s’insurge contre « cette course au toujours plus, à moins cher » mise de nouveau en exergue par ce traité de libre-échange.