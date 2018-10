Alors que l’expérimentation nationale sur l’indication de l’origine du lait et de la viande utilisés comme ingrédients dans les denrées alimentaires transformées s’achève à la fin de l’année 2018, le syndicalisme majoritaire demande « sa prolongation puis son extension auprès de la Commission européenne ».

Depuis le premier janvier 2017 et à titre expérimental sur une période de deux ans, l’étiquetage de l’origine du lait dans les produits laitiers et des viandes dans les produits transformés, est obligatoire sur les produits contenant plus de 50 % de lait ou 8 % de viande (1).

« Depuis, six autres États membres [de l’Union européenne, NDLR] ont suivi la voie tracée par la France et lancé leurs propres expérimentations sur l’étiquetage de l’origine, avec des calendriers décalés dans le temps » indique la FNSEA (2), dans une lettre adressée à Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture, le 24 septembre 2018.

« Pas d’impact sur le pouvoir d’achat »

Faisant suite aux conclusions de l’évaluation de cette expérimentation par le ministère de l’Agriculture, le syndicat estime que « la mise en œuvre du décret sur l’indication de l’origine n’a occasionné que des surcoûts très limités et ponctuels, n’a pas eu d’impact sur le pouvoir d’achat des consommateurs », et souligne que « 95 % des consommateurs s’expriment en faveur de la poursuite de cet étiquetage ».

La FNSEA souhaite ainsi « la prolongation de l’expérimentation sur l’étiquetage de l’origine et la défense de sa pérennisation, puis de son extension, auprès de la Commission européenne et des autres États membres ».