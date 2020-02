pour vous connecter et poursuivre la lecture

Bien que le lynx soit une espèce protégée, elle est aujourd’hui dans un état de conservation critique. Depuis trois ans, les acteurs du territoire ont planché à la rédaction du plan régional d’actions (PRA) pour définir une stratégie à long terme restituée dans 18 fiches d’actions. Leur but étant de répondre aux enjeux de conservation de l’espèce.

Les relations avec les chasseurs et les éleveurs figurent en tête des dix-huit actions décrites à la fin du document du plan qui compte plus de 250 pages. « Prendre en compte le lynx dans l’activité de chasse », constitue l’action prioritaire du plan devant « soutenir l’élevage pour faciliter la coexistence avec le lynx », « lutter contre la destruction illégale du lynx », et « communiquer avec les éleveurs ».

Avis favorable du conseil scientifique

Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel du Grand Est a émis un avis favorable sur ce plan 2020-2029. Il estime qu’il « devrait permettre l’acceptation de la présence de l’espèce par l’ensemble des acteurs socio-économiques ». N’hésitez pas à donner votre avis, il ne reste plus que quelques jours.