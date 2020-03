« L’appauvrissement alimentaire guette les rayons des grandes surfaces, s’inquiète le Conseil national des appellations d’origine laitières (Cnaol) dans un communiqué publié le 23 mars 2020. Bien que les moyens de production soient opérationnels, les transformateurs laitiers de toutes régions de France notent une baisse très importante des commandes. »

Moins de commandes

L’actuelle pandémie de coronavirus Covid-19 n’épargne pas les filières agricoles. Si la collecte laitière est pour l’heure garantie sur l’ensemble du territoire, la filière AOP est la cible « de certains distributeurs jugeant que ces produits ne sont pas de première nécessité ». De plus, 38 % des fromages AOP sont commercialisés au rayon à la coupe. « Or ces rayons sont fortement réduits, voire fermés. »

Laiterie Demande de baisse de production de lait moins 20% ventes ont baissé de 50% et saint nectaire moins 70%. Les vaches se règle pas comme un bouton de radiateur . Ont va crever de faim a la force pic.twitter.com/axj5DaTY5E — Franck Chauvet (@chauvet_franck) March 25, 2020

Assurer la pérennité de la filière

Avec ses 50 fromages, beurres et crèmes, la filière AOP se veut synonyme de plaisir et de qualité pour les consommateurs. Elle se veut également garante d’un « pan de l’économie de nos régions et de nos territoires déjà défavorisés », insiste Michel Lacoste, le président du syndicat. Il en va du revenu de quelque 53 000 acteurs, incluant 17 500 éleveurs et 1 200 producteurs fermiers.

C’est sous le poids de ces enjeux que le Cnaol en appelle à la « responsabilité » des distributeurs et de l’Administration pour maintenir les appellations laitières et leur diversité dans les magasins et « permettre à chacun de mieux vivre cette situation ». Alors comme dit l’éleveur internaute Guillaume Mollard : « Faites fondre du fromage sur vos pâtes ! »