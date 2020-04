pour vous connecter et poursuivre la lecture

Total Quadran, filiale énergies renouvelables de la multinationale française, a dévoilé, le 30 mars 2020, la conclusion d’un accord avec la société allemande Next2Sun. Cet accord doit permettre de déployer une solution photovoltaïque innovante, « principalement destinée à l’agrivoltaïsme ».

Il s’agit de monter verticalement des panneaux solaires bifaciaux (dont les deux faces sont recouvertes de cellules photovoltaïques). Cette installation permet de réduire considérablement l’occupation du sol et diminue donc la concurrence entre les usages agricole et énergétique.

Rendement maximum en phase avec la consommation

Dans ce type d’installation, les faces des panneaux sont orientées vers l’est et l’ouest. Il n’y a donc pas d’ombrage sur les plantes lors du soleil de midi. La production d’électricité de ce dispositif est maximisée à l’aube et au crépuscule, quand le soleil est bas dans le ciel. Cela correspond aux pics de consommation, tant sur les fermes qu’au niveau national. « Ce partenariat s’inscrit dans un objectif de travailler en concertation avec les acteurs du monde agricole », déclare Thierry Muller, Directeur Général de Total Quadran.

Plus de 1 500 ha pourraient être concernés

L’objectif affiché est de déployer 500 MW d’installations agrivoltaïques à l’horizon 2025. De nombreux paramètres, tels que la topographie, la localisation géographique ou la technologie utilisée impactent la capacité de production d’un site.

L’offre de Next2Sun permettrait d’installer une puissance de près de 300 kW par ha. Soit une surface agricole concernée qui serait comprise entre 1 500 et 2 000 ha « avec une emprise au sol très limitée » rappelle Total.

Le modèle serait compatible avec des exploitations pastorales, mais peut-être également avec des systèmes de grandes cultures. La coopérative InVivo manifeste un fort intérêt pour cette technologie, et des projets communs sont menés « afin d’évaluer sa pertinence et de qualifier sa compatibilité agronomique ».

Un cadre juridique compliqué à définir

Face aux enjeux combinés auxquels font face la profession agricole et le secteur énergétique en France, le concept d’agrivoltaïsme est depuis peu mis en avant par de nombreux acteurs de ces corps de métier. La démarche reste néanmoins à ses prémices et ne dispose pas d’un cadre tarifaire ni juridique actuellement. La mise en place de garde-fous paraît nécessaire et des organismes agricoles annoncent travailler sur cette question.

