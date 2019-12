Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

« En octobre 2019, la collecte de lait de vache repart à la hausse sur un an dans les grands bassins laitiers », observe Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’Infos rapides diffusée le 13 décembre 2019. Le bassin Nord-Picardie (- 1,6 %) et dans une moindre mesure la Normandie (+ 0,2 %) échappent à cette tendance à cause de l’incendie de l’usine...