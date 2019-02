Élevage

Le renouvellement des générations au cœur des préoccupations

Michèle Boudoin, responsable du dossier « Renouvellement des générations » au CNE, Jérémy Decerle, président des JA et Bruno Dufayet, président de la CNE, présentaient le livre blanc sur le renouvellement des générations dans les élevages de ruminants à l’occasion du 56e salon international de l’agriculture le 27 février. © A. Courty/GFA

La présentation au Sia du livre blanc sur le renouvellement des générations dans les élevages de ruminants par la Confédération nationale de l’élevage (CNE) et Jeunes Agriculteurs (JA), ainsi que la signature d’un accord entre l’interprofession laitière (Cniel) et l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (Onisep) montrent l’importance du renouvellement des générations dans le secteur de l’élevage.