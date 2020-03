pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Engagés pour faire souffrir les animaux. Votez contre les animaux, votez Rachida Dati », écrit L214 sur une affiche. Avec ce slogan choc, l’association animaliste veut interpeller les électeurs sur le non-engagement pour la cause animale de la candidate aux élections municipales à Paris.

Pour « un choix éclairé »

Dans les rues de Paris, on peut ainsi voir le visage de Rachida Dati (LR), à Lyon celui de Gérard Collomb (LREM) ou encore à Bordeaux celui de Nicolas Florian (LR) sur des affiches où est indiqué « ceci n’est pas une affiche officielle mais un montage ».

L’objectif de cette action est « de donner aux 89 % de citoyens qui jugent la cause animale importante les moyens de faire un choix éclairé lors de leurs votes les 15 et 22 mars prochains », a expliqué le 2 mars 2020, Brigitte Gothière, porte-parole et cofondatrice de l’association L214.

« On tient à prévenir les citoyens et les citoyennes que leur bulletin qu’ils vont glisser dans l’urne peut avoir de grandes conséquences sur les animaux », a-t-elle précisé.

L214 distribue les bons et les mauvais points

L’affiche affirme que Rachida Dati est « notamment connue pour avoir voté au Parlement européen contre la fin de l’élevage en cages ou […] l’interdiction des trophées de chasse ». Celle avec Gérard Collomb, comme Nicolas Florian, rappelle qu’« il est connu pour avoir freiné les initiatives visant à mettre fin à la détention des animaux sauvages dans les cirques ».

© L214

« D’autres candidats en revanche ont été très positifs et ont signé la charte qu’on leur propose », a souligné Brigitte Gothière. C’est notamment le cas à Paris de Cédric Villani (ex-LREM), Danielle Simonnet (LFI) et David Belliard (EELV).

Selon L214, une « ville pour les animaux » doit « prendre toute mesure légale possible contre l’installation de cirques détenant des animaux sauvages, soutenir une politique de stérilisation des chats errants en partenariat avec des associations de protection animale ou encore soutenir l’adoption par le conseil municipal d’un vœu demandant une interdiction nationale des corridas et des écoles de tauromachies ».