Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 21% Vous avez parcouru 21% de l'article

Le documentaire « Marche avec les loups » réalisé par Jean-Michel Bertrand retraçant la dispersion des jeunes loups a déclenché la colère des bergers et éleveurs lors de sa sortie. Dernièrement, l’association des Bergers Drôme-Isère et Bruno Lecomte, de l’association L113 ont manifesté eux aussi leur mécontentement, en rassemblant les témoignages d’éleveurs et de bergers. Ils figurent sur la page Facebook de l’association. Pour Éric Lions, président de la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes, « le film de Jean-Michel Bertrand est militant et il ne dit qu’une partie de la vérité. Il montre la partie idyllique et ne montre pas la souffrance des éleveurs qui vivent très mal les attaques incessantes. » > À lire aussi : Marche avec les loups, un film sous tension (17/01/2020) « Il n’est jamais venu me parler » Patrice Marie, berger à la limite des alpages filmés par Jean-Michel Bertrand, a découvert que les brebis qu’il gardait étaient présentes dans le film. Les marques et les boucles des animaux l’attestent. « Pourtant, Jean-Michel Bertrand n’est jamais venu me parler, soutient Patrice Marie. Il dormait parfois à quelques mètres de la cabane. » Avec les patous « obligatoires », les gens qui ne se présentent pas peuvent être considérés comme un danger. En outre, le berger estime que le cinéaste « a le droit de parler des loups pour dire que c’est un animal magnifique ». Ce qui le met le plus en colère, c’est que ses conditions de travail ne soient jamais abordées. « C’est de la folie douce », lance Patrice Marie. Avec tous les moyens de protection à mettre en œuvre, il dort peu. Cet été, sa montre connectée fournit par la MSA, a révélé qu’il dormait 4 h en moyenne par nuit. « Notre but était pédagogique » Le coprésident de Jeunes Agriculteurs des Hautes-Alpes, Gilles Athanour, regrette, lui aussi, que la prédation « subie » par les éleveurs n’ait pas été « montrée » dans le film. Il aborde aussi la question du bien-être animal et explique que « les bêtes ne sont pas maltraitées dans les élevages ». Il souligne en parallèle la violence des attaques du prédateur. Au sujet de la mobilisation qui a rassemblé des éleveurs à la sortie du film, il précise que « ce n’était pas contre le film. Le but était pédagogique afin de rétablir la vérité. Par ailleurs, nous ne cautionnons pas les menaces reçues par le réalisateur. » M.-F. M.

Le documentaire « Marche avec les loups » réalisé par Jean-Michel Bertrand retraçant la dispersion des jeunes loups a déclenché la colère des bergers et éleveurs lors de sa sortie. Dernièrement, l’association des Bergers Drôme-Isère et Bruno Lecomte, de l’association L113 ont manifesté eux aussi leur mécontentement, en rassemblant les témoignages d’éleveurs et de...