Dispositif génétique

Jouer collectif

2 h

© E. Casalegno/GFA

Alors que l’entrée en application du nouveau règlement zootechnique européen (RZUE) s’approche, les acteurs de la génétique ont unanimement affiché leur volonté de mettre en place un dispositif collectif pour la sélection, lors de l’assemblée générale de Races de France, le 27 juin 2018 à Paris. Ils ont également appelé à une mutualisation la plus large possible. Des inconnues subsistent néanmoins, en particulier sur le financement du calcul et de la diffusion des index.