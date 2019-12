pour vous connecter et poursuivre la lecture

Dans la famille Soudant, on est éleveur laitier depuis quatre générations, d’abord dans la Marne, puis, depuis 3 générations, dans les Ardennes. La plus grande partie du lait de l’exploitation est livrée à une laiterie. Mais en 2017 les 2 associés, Romain et son père, ont décidé de se lancer dans la fabrication de crème glacée artisanale pour valoriser une partie de leur production. L’idée leur a été soufflée par Anaïs, la femme de Romain.

La famille Soudant, de gauche à droite, Lucas, Anaïs, Xavier et Romain © Au bon lait de Marguerite

Un investissement important

Ce projet lui a d’ailleurs permis de s’installer sur la ferme. Chaque année, Anaïs transforme en glaces 10 000 litres de lait. C’est « la production de 2 vaches sur la soixantaine du troupeau », précise-t-elle. Pour s’équiper d’un laboratoire de fabrication aux normes et des machines adéquates, l’investissement s’est élevé à plus de 200 000 €. Et Anaïs a dû suivre une formation auprès d’une artisan glacier qui lui a aussi enseigné la pâtisserie.

Un carnet de commandes bien rempli

D’avril à fin décembre, Anaïs fabrique donc de la glace en pot ou en bâtonnet, et des bûches glacées au moment des fêtes de fin d’année. Ces produits sont vendus sous la marque « Au bon lait de Marguerite ». La vente a lieu dans des magasins de producteurs, ou directement à la ferme.

Le « bouche-à-oreille a très bien fonctionné », se félicite Anaïs. Les bûches, vendues 21 euros pour 6 parts, s’écoulent d’ailleurs rapidement. Fin novembre le carnet de commandes était déjà complet. Les bûches sont fabriquées à partir « d’ingrédients locaux et de qualité », précise Anaïs.

Les bûches glacées sont fabriquées à partir d’un biscuit croquant et d’un insert glacé enrobé d’une crème glacée © ©Au bon lait de Marguerite

Une manière de communiquer sur son métier

Cette année Anaïs propose trois associations de parfums : caramel poire, chocolat noisette et framboise amande. Toutes sont fabriquées à partir d’un biscuit croquant et d’un insert glacé enrobé d’une crème glacée.

Anaïs souligne que lors des pics de production cela nécessite un travail important. Cependant, elle ne regrette par ce choix de diversification qui permet d’avoir un revenu complémentaire mais aussi de « sortir de sa ferme » et de « communiquer de manière positive » sur son métier.