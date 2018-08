Les éleveurs pyrénéens restent mobilisés contre l’ours

« La saison d’estive 2018 est marquée à nouveau par une augmentation des attaques d’ours sur les troupeaux en Ariège, constate la Confédération paysanne dans un communiqué diffusé le 27 août 2018. Les attaques constatées ont plus que doublé depuis 2016. Cette année, plus de 230 attaques ont déjà été constatées au 20 août 2018, avec plus de 372 victimes (sans compter les manquantes) pour le seul département de l’Ariège. »

Des rencontres plus fréquentes

Le syndicat souligne que la fréquence des « rencontres rapprochées entre bergers et prédateurs » augmente. Et que la question de la sécurité « des pâtres au travail n’est pas prise au sérieux. La politique de l’autruche sur la situation ariégeoise ne peut plus durer ! Le plan ours 2018-2028, bâti sans concertation, et l’abandon des éleveurs et bergers en Ariège sont pour nous inacceptables. Aucune nouvelle réintroduction ne saurait être mise en œuvre sans une réelle écoute. »

La Confédération paysanne pointe du doigt « la pseudo-consultation publique d’un mois lancée par le ministère ». Elle renouvelle sa demande de créer « une brigade de piégeage non létal et d’effarouchement des ours. […] La protection des troupeaux doit intégrer a minima cette possibilité d’action sur le prédateur. C’est bien une baisse significative de la prédation qui est attendue sur le terrain. »

Réagissant à la démission de Nicolas Hulot le 28 août 2018, le syndicat estime que le ministre de la Transition écologique « a cédé aux pressions des associations pro-ours et pro-loups. La gestion du dossier prédation est une catastrophe. […] Son successeur devra mettre un terme à la conditionnalité des mesures de protection et augmenter le nombre de prélèvements. »