La FNSEA veut « plus de chasseurs qui tuent plus de sangliers »

Christiane Lambert a relancé ce jeudi un cri d’alarme contre la prolifération des sangliers, en imputant en partie la responsabilité aux chasseurs auxquels elle demande de réguler davantage. Elle souhaite que « plus de chasseurs qui tuent plus de sangliers pour que nous ayons moins de dégâts ».

« Nous avons trop de dégâts liés aux sangliers dans nos prairies, nos cultures, nos champs, nos vergers, nos vignes, partout, décrit Christiane Lambert sur Radio Classique. [Il y a] 700 000 sangliers abattus [par an], mais il y en a quatre millions. Plus ça va, plus il y a de sangliers, moi je veux que les chasseurs, que je soutiens, puissent chasser, c’est-à-dire réguler les populations, quand il y a trop de sangliers, il faut en tuer plus. »

« Je suis ouverte au dialogue »

« Je suis pro-chasse [et] je suis ouverte au dialogue », a affirmé la présidente de la FNSEA plus tard dans la journée, lors de la conférence de rentrée du syndicat. Mais « pas question de laisser les clés du camion aux fédérations de chasse », a-t-elle insisté, jugeant que « l’État doit garder un pouvoir régalien, et les préfets doivent pouvoir décider de battues administratives ».

« Mais pour cela il faut que le sanglier garde son statut de “nuisible” », ajoute-t-elle. Et de rappeler qu’au-delà du problème des dégâts de gibier, encore plus difficiles à supporter dans un contexte de déficit fourrager, s’ajoute une inquiétude liée au risque de propagation de la peste porcine africaine.

« Je ne les soupçonne pas, c’est une réalité »

Interrogée sur ses « soupçons » envers des chasseurs qui favoriseraient cette prolifération, la présidente de la FNSEA assume : « Je ne les soupçonne pas, c’est une réalité. Il y a de l’élevage de sanglier, du lâcher de sanglier, de l’agrainage pour les maintenir à certains endroits. Ce que je constate, c’est que jamais il n’y a eu autant de sangliers présents, jamais il n’y a eu autant de dégâts, les agriculteurs en ont assez que leurs espaces soient la cour de récréation. »

Interrogée sur des critiques formulées à l’encontre des agriculteurs par Willy Schraen, le président de la Fédération nationale de la chasse, Christiane Lambert estime que « les dirigeants nationaux nous posent problème, et nous critiquent et nous attaquent. Moi, je n’ai aucun problème avec les présidents de fédérations départementales, donc si on a deux guerriers au plan national, il faut que les guerriers s’apaisent et disent la vérité. »

AFP