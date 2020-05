pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Pour répandre de la poudre de lait dans les champs, je me suis servi d’une pailleuse, normalement utilisée pour projeter de la paille pour les litières des vaches », a expliqué Sylvain Louis, joint au téléphone par l’AFP. Associé à sa femme et son fils, il élève 300 vaches laitières à Amblimont (Ardennes).

Une manifestation en règle

Cette « manifestation confinée » qui respectait les critères de distanciation sociale exigés par la lutte contre l’épidémie de coronavirus, s’est reproduite à l’identique dans des exploitations laitières en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Lituanie, au Danemark et au Luxembourg à l’appel de l’European milk board (EMB).

« Nous sommes opposés au stockage décidé et financé par la Commission européenne pour régler les problèmes de surproduction liés à la brusque chute de consommation après la fermeture des restaurants, cantines et les blocages des flux d’exportation depuis la mi-mars » a complété le Belge Erwin Schöpges, qui préside le EMB.

Pas de stockage privé

Le stockage privé « ne profite qu’aux industriels du lait, aux traders, et aux spéculateurs, mais n’aide pas les éleveurs qui voient le prix du lait continuer de chuter », a-t-il affirmé. La Commission européenne vient de dégager 30 millions d’euros pour l’autoriser et le financer pour 90000 tonnes de poudre de lait, 140000 tonnes de beurre et 100000 tonnes de fromages.

« Alors que nos coûts de production sont de 40 centimes par litre, les cours du lait se sont effondrés à 27 centimes » a dit Erwin Schöpges, dont l’exploitation est composée de 50 vaches.

« L’Europe n’apprend rien du passé, à chaque crise on recourt aux mêmes outils, et ceux qui en profitent sont ceux qui font de la spéculation sur la nourriture » a-t-il lancé.

Sans revenir aux quotas laitiers jugés trop rigides, le EMB plaide pour une régulation volontaire de la production laitière par les producteurs eux-mêmes dès lors que les cours passent sous le seuil de rentabilité.