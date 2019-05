Comme annoncé à la fin de janvier lors de ses vœux pour 2019, la coopération constitue le chantier prioritaire de la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL). Riche de plus de 1 000 signataires à la mi-journée (3 mai), le syndicat attend le soutien d’encore 700 à 1 000 éleveurs coopérateurs (10 % des sociétaires) avant d’envoyer ses demandes.

« Sodiaal n’est pas la seule coopérative dans notre viseur, explique Thierry Roquefeuil, président de la FNPL. Nous avons déjà engagé une démarche similaire avec Agrial à la fin de 2018 puis nous nous tournerons vers Coop de France métiers du lait une fois l’assemblée générale de Sodiaal passée. Il s’agit d’un travail national de sensibilisation. »

Déclinaison des États-généraux de l’alimentation

Les premiers points soulevés par ce courrier ont pour objectif d’éclaircir la mise en application concrète de l’ordonnance sur la coopération :

Prise en compte du prix de revient et du mix-produit de l’industriel dans les modalités de détermination du prix ;

dans les modalités de détermination du ; Justification de l’écart ou de la similitude entre les modalités de détermination de prix prévus et le prix effectivement payé.

« On ne remet pas en cause le conseil d’administration, mais on a besoin de savoir sur quoi il se base réellement [pour fixer le prix du lait, NDLR], précise Thierry Roquefeuil. Il s’agit de savoir si la loi est appliquée et en quels termes. Il existe des délais de mise en conformité mais il faut distinguer mise en place et esprit des États-généraux de l’alimentation. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis d’obtenir des hausses pendant les négociations commerciales. Maintenant on attend la déclinaison aux producteurs. Il faut prendre les devants ! »

Interrogations sur la stratégie de la coopérative

Sodiaal a décidé, à la mi-janvier, de mettre en place un prix de base unique à l’échelle nationale afin de gagner en « lisibilité ». Pour ce faire et dans l’objectif de maintenir un prix moyen identique à la sortie, la coopérative s’était réservée le droit de toucher aux grilles régionales interprofessionnelles. « Ce fonctionnement ne nous va pas et nous avons besoin d’explications, lance Thierry Roquefeuil. On sait que des choses doivent évoluer au sein de l’interprofession mais ceci doit passer par un dialogue. »

Le courrier demande également de porter à l’ordre du jour une évaluation des bénéfices pour la rémunération des associés des suites du rachat de Synutra par Sodiaal en mars dernier.