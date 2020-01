Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Afin de mettre en avant ses propres productions locales, le groupe coopératif Arterris lance la marque de producteurs “De vous à nous”. Cinq références de riz de Camargue IGP, de pâtes et de lentilles du Lauragais commencent à être distribuées dans ses 44 magasins Gamm vert et ses 12 boutiques Larroque et Fermiers occitans. L’objectif est de répondre à une attente des consommateurs, en redonnant de la fierté aux agriculteurs, et de réaliser 1 million d’euros de chiffre d’affaires la première année. À terme, la marque devrait être présente dans les 1 000 Gamm vert français. De vous à nous à La belle chaurienne Arterris, qui a racheté la Conserverie du Languedoc en octobre 2017, donne aussi une nouvelle impulsion à l’entreprise. La coopérative lance sur le marché huit nouvelles recettes de plats cuisinés en conserve à la française, sous la marque La belle chaurienne. « Celles-ci sont vendues au rayon ambiant des grandes surfaces, pour compléter nos gammes de cassoulets », confie Leïla Veillon, la directrice marketing d’Arterris. Enfin le groupe a ravivé la marque Secret d’éleveurs, de sa filiale Les fermiers occitans, en renouvelant ses packagings et ses recettes de foie gras mi-cuit IGP Sud-Ouest. Les magrets suivront en mai. Arterris a bouclé son exercice 2018-2019 sur un chiffre d’affaires en baisse à 998 millions d’euros contre 1 milliard en 2017-2018, et un résultat net de - 6 millions d’euros. Un mauvais bilan dû à une très mauvaise récolte en 2018, qui lui a fait perdre 250 000 t de céréales. Florence Jacquemoud

