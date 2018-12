Même si la consommation de viande, en particulier de viande bovine, a diminué de 12 % entre 2007 et 2016, son image reste très positive pour 81 % des Français, révèle une étude du Crédoc. Les agriculteurs restent les deuxièmes plus gros consommateurs de produits carnés, après les ouvriers, avec 137 grammes par jour.

À la demande d’Interbev, l’interprofession de la viande, le Crédoc (1) a étudié la consommation des Français en produits carnés – qui incluent charcuterie, volaille et viande de boucherie. En 10 ans, entre 2007 et 2016, la consommation de ces produits a diminué de 12 %, passant de 153 g par jour à 135 g par jour. La baisse est encore plus forte pour les viandes de boucherie (bœuf, veau, agneau...