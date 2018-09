Baisse des importations de viande ovine en juin et recul modeste des prix en juillet 2018 sont les faits marquants de la conjoncture ovine de ces dernières semaines.

Les importations de viande ovine, en juin 2018, reculent de près de 15 % par rapport à juin 2017, indique la note de conjoncture du ministère de l’Agriculture. Sur l’année, elles sont inférieures de 3,9 % au volume importé en 2017. Ce repli concerne essentiellement les achats en provenance du Royaume-Uni (-3 400 téc) et d’Irlande (-1 300 téc).

« En juillet 2018, avec plus de 300 000 têtes, les abattages d’agneaux sont en hausse de 2,2 % par rapport à 2017. Du côté des réformes en revanche, ils sont en repli de 5,5 %, en têtes. Sur les sept premiers mois de l’année, la tendance est inversée puisque les abattages d’agneaux sont en léger repli en têtes (-0,5 %) alors que ceux des ovins de réforme sont en hausse de 2 %.

6,3 €/kg de carcasse en moyenne en juillet

Les cours en juillet, à 6,3 €/kg de carcasse, sont inférieurs de 3,6 % à ceux de l’année dernière. Ils restent néanmoins légèrement supérieurs à la moyenne 2013-2017.

« Au premier semestre 2018, avec plus de 97 000 têtes les importations d’ovins vivants sont en hausse de 3,1 %, sur un an. Les achats en provenance d’Espagne reculent (-7 800 têtes) et ceux en provenance des Pays-Bas augmentent (+6 600 têtes). Sur l’année, les exportations d’ovins vivants reculent de 21 %. Elles atteignent 166 000 têtes

Sur les six premiers mois de l’année, avec 44 000 téc, la production ovine est en retrait de 1,1 %, sur un an. La tendance de la consommation est elle aussi toujours en baisse puisqu’elle est de — 2,7 % sur un an.