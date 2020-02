pour vous connecter et poursuivre la lecture

Pour la deuxième année, les Chambres d’agriculture et la Fédération nationale des groupes d’études et de développement agricole (FNGeda) ont organisé agri.mouv, un concours de vidéo agricole. Lancé en septembre 2019, cette opération se voulait être une opportunité pour les agriculteurs de valoriser leur métier.

Une reprise de chanson en tête

Ils avaient jusqu’au 15 novembre 2019 pour réaliser de courtes vidéos et jusqu’au 2 décembre pour la partager et la promouvoir. Pour les organisateurs, ce concours est une réussite puisque plus de 20 000 vues ont été comptabilisées. Le palmarès des gagnants vient d’être révélé.

Le premier prix revient au groupe Vivre en Agriculture (GVA) féminin de Pierre Buttière (Haute-Vienne) pour leur vidéo : « A nos limousines… soigner au naturel ». Cette chanson, écrite sur l’air de « A nos souvenirs » du groupe « Les trois cafés gourmands » vante les intérêts de la médecine douce sur les vaches. Au 19 février 2020, la vidéo a été vue 13 127 fois sur Youtube.

Le deuxième prix échoit à Jean-Marc Larose, du lycée agricole d’Ahun, dans la Creuse. Dans sa vidéo il détaille les leviers agronomiques utilisés pour diminuer l’usage de produits phytosanitaires et gagner en autonomie fourragère.

Enfin, la troisième place est attribué à un groupe d’agriculteur du Morbihan qui détaille dans une jolie vidéo leur action pour le climat.

La remise des prix officielle aura lieu au salon de l’agriculture le jeudi 27 février 2020 à Paris.