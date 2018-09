Une centaine de gasconne ont concouru à Saint-Gaudens le 14 et le 15 septembre lors des Pyrénéennes.

Hugo, appartenant au Gaec Martinat, a remporté le prix de championnat mâle gascon pour la deuxième fois consécutive à l’occasion du concours qui se déroulait le 15 septembre dernier dans le cadre des Pyrénéennes à Saint-Gaudens, dans la Haute-Garonne. Ce taureau avait déjà atteint la plus haute marche du podium en 2015, lors de la dernière édition du Top 100.

« La section des mâles adultes était très relevée et le classement très serré, souligne Frédéric Piquemal, de l’OS Gasconne. Hugo, déjà très utilisé en insémination artificielle, possède une poitrine large et profonde. Son bassin ample et très plat a également conquis les juges. » Il est à noter également la participation d’un jeune éleveur installé depuis deux ans, Rémi Lopes, qui a remporté la section des jeunes taureaux avec Luky.

Du côté des femelles, le prix de championnat a été remporté par Histoire. Elle appartient aussi au Gaec Martinat. Elle est suitée d’un jeune mâle issu du croisement avec Hugo. « Large et longue sont ses qualités principales, ajoute Frédéric Piquemal. Ce sont les critères privilégiés à la hauteur au garrot.

Autre particularité de l’édition de 2018, une section a récompensé le meilleur veau croisé avec un taureau blond d’Aquitaine. Le gagnant est Necker, appartenant à Evelyne Esteveny. Il est issu du croisement avec Folker.