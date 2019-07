pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Les prévisions d’affluence pour les quatre jours de ce Mondial de tonte sont largement dépassées puisqu’en dehors des animations, 62 000 visiteurs sont comptabilisés. La prochaine édition se tiendra en Écosse en 2022.

Dimanche 7 juillet, lors des épreuves du championnat du monde, les Françaises Adèle Lemercier et Lucie Grancher, qualifiées pour la finale par équipe en tri de la laine, se sont finalement classées troisièmes, derrière la Nouvelle-Zélande et l’Écosse.

En individuel, il n’y avait pas de Françaises en finale. C’est Aled Jones pour le Pays de Galles qui arrive en tête devant l’Écossaise Rosie Keenan, et les Néo-Zélandaises Pagan Karauria et Sheree Alabaster.



Les Français se classent cinquièmes par équipe

En tonte machine par équipe, les Français Thimoléon Resneau et Loïc Leygonie ont disputé la finale. Ils ne sont pas parvenus à se hisser sur le podium mais ils arrachent la cinquième place. Les Écossais Gavin Mutch et Calum Shaw ont gagné cette prestigieuse épreuve. En individuel, le meilleur français, Thimoléon Resneau, termine à la onzième place. Aucun tricolore n’a disputé la finale, remportée par le Gallois Richard Jones devant les Néo-Zélandais Rowland Smith et Cam Ferguson.

© M.-F. Malterre/GFA





En tonte aux forces, les Français ne sont pas parvenus à se qualifier pour les finales. La Nouvelle-Zélande l’a emporté par équipe devant l’Afrique du Sud, qui partait favorite et l’Angleterre. En individuel, le Néo-Zélandais, Allan Oldfield est monté sur la première marche du podium. Le Sud-Africain Mayenseke Shweni s’est classé deuxième devant son compatriote Bonile Rabela.