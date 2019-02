Conditionner du foin en paquets de 300 g et le vendre pour la cuisine, c’est la diversification dans laquelle se sont lancés quatre éleveurs laitiers bio de l’Orne. Une idée qui leur permet de valoriser l’herbe de leurs prairies à plus de 26 000 euros la tonne.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 16% Vous avez parcouru 16% de l'article

C’est Alain qui y a pensé le premier. Éleveur depuis 1989, il est associé avec Michel au sein du Gaec de la Claie à Saint-Fraimbault dans l’Orne. Et la retraite approchant, ces deux éleveurs ont voulu faciliter l’installation de Lucien et Adrien, les fils de Michel, à leurs côtés. « On voulait mettre en place de la diversification, sans faire trop d’investissement », souligne Alain.