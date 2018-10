Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole



« Ecow permettra aux éleveurs de mettre en évidence les vaches et lignées ayant de bonnes performances de production et une répercussion positive sur l’économie de l’exploitation, explique Florence Marquis, la directrice du herd-book charolais, à l’occasion d’une conférence de presse au Sommet de l’élevage, le 3 octobre. Souvent, la bonne vache est celle dont on n’entend pas parler, qui vê...