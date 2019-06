pour vous connecter et poursuivre la lecture

5 000 moutons sont en cours « de recrutement » dans les fermes situées dans un rayon de 40 km autour du Dorat.

« Organiser un tel événement en France aurait été inimaginable, il y a quinze ans », déclare Alain Bélliard, le coach de l’équipe de France, cinq fois champion de France qui a concouru aussi à l’étranger. En remportant l’organisation de l’épreuve, l’équipe de l’AMTM (Association pour le mondial de tonte de moutons) a d’ores et déjà obtenu « une belle réussite ». Elle a su dynamiser un groupe autour d’un projet qui devrait mieux faire connaître la discipline, la région et la France aux visiteurs étrangers.



Un spectacle rythmé

Au-delà de la compétition sportive, l’événement devrait donner lieu à un spectacle intéressant même pour les novices. Cinq animateurs vont se relayer devant les six postes de tonte, pour rythmer le déroulement des épreuves. « Les Néo-Zélandais restent les maîtres du monde dans la discipline », indique Klaus Kiffer, le référent juge machine. Le plus rapide n’est pas forcément le gagnant de l’épreuve car il peut être sanctionné par de nombreuses pénalités (recoupe, blessure…).

La compétition démarre le 4 juillet, mais dès le 1er juillet, une épreuve de speed-shear sera organisée à Limoges. Il s’agit d’une compétition où le tondeur doit tondre en musique un agneau le plus vite possible. La musique sera au rendez-vous tous les jours. Des bandas en journées et des concerts le soir, Aloha, Press Play, Les Spams Powerage.