« L’utilisation de la bromadiolone est très encadrée pour la lutte contre le campagnol terrestre et elle est essentielle dans le dispositif de lutte, souligne Patrick Bénézit, président de la FRSEA du Massif central. En 2015 et 2016, la pullulation du rongeur avait affecté de façon importante la production fourragère dans certaines zones du Massif Central. L’animal continue d’être très actif cycliquement dans certains secteurs comme le Mézenc. »

Pour la FRSEA Auvergne Rhône-Alpes, et le Copamac-Sidam (1), « cette décision est dramatique » pour la lutte contre le rongeur. « Il ne reste que dix mois de délai (jusqu’en décembre 2020 pour le stockage et l’utilisation des stocks par les professionnels », souligne le collectif du Massif Central dans un communiqué de presse du 3 mars 2020.

Des pistes sérieuses

« La bromadiolone est, pour le moment, le seul moyen de lutte chimique efficace pour réguler les populations de campagnol terrestre, estime Patrick Bénézit. Il y a des pistes de recherche qui se profilent, mais nous avons besoin d’une solution en attendant qu’elles puissent être autorisées à la vente. Ces pistes sont sérieuses mais nous avons besoin de temps. »

Dans leur communiqué, la FRSEA Auvergne Rhône-Alpes et le Copamac rappellent aussi que le rongeur fait partie de la liste nationale d’organismes nuisibles réglementés et contre lequel la lutte est rendue obligatoire par arrêté interministériel.

