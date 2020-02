Camembert de Normandie

Les producteurs refusent l’AOP aux industriels

Christian WatierChristian Watier

Les producteurs laitiers et fromagers de Normandie ont finalement refusé d’accorder une précieuse appellation d’origine aux camemberts trop standardisés, donnant un coup d’arrêt au fragile accord de paix établi en 2018 pour tenter d’unir sous une dénomination commune les fromages au lait cru, et ceux, plus industriels, au lait pasteurisé.