L’offre est tout juste suffisante

La modestie de l’offre en ce début de printemps permet de maintenir une activité commerciale convenable sur l’ensemble des marchés et des cadrans du centre du pays. Côté export, les grosses structures d’engraissement italiennes affichent des besoins réguliers de rotation et donnent priorité à la production française. Malgré le Covid-19, les ventes pour Pâques sont plus fluides. Cette valorisation des jeunes bovins en Italie participe à la bonne tenue du commerce des broutards.