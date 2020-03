La start-up américaine végane, qui affiche des résultats négatifs au quatrième trimestre, dévissait en Bourse ce vendredi 28 février 2020. Malgré un chiffre d’affaires toujours en hausse, l’action de Beyond Meat perdait près de 19 % à New York.

La start-up végane Beyond Meat chutait à Wall Street vendredi 28 février 2020 après avoir annoncé qu’elle avait de nouveau perdu de l’argent au quatrième trimestre et ce, en dépit d’un triplement de ses ventes.

500 000 dollars de pertes en trois mois

Son action s’effondrait de près de 19 %, à 86,02 dollars, vers 16h25 GMT le 28 février à la Bourse de New York. Elle reste à un niveau bien plus élevé que le prix auquel elle avait fait son entrée sur le Nasdaq en mai 2019, soit 25 dollars. Mais elle a aussi perdu beaucoup de terrain depuis le record de 234,90 dollars atteint à la fin de juillet.

La société, qui surfe sur la mode des produits présentés en alternatives écologiques à la viande, plus saines et évitant l’exploitation d’animaux, a perdu 500 000 dollars d’octobre à décembre 2019. C’est certes moins que les 7,5 millions de dollars perdus sur la même période en 2018, mais c’est une déception après le profit dégagé, une première, au troisième trimestre.

Le résultat négatif du quatrième trimestre s’est traduit par une perte ajustée par action, la référence à Wall Street, de 1 cent, là où les analystes misaient sur un léger bénéfice par action.

Beyond Meat conquiert les fast-food

Le groupe américain, qui vaut actuellement environ 5 milliards de dollars à la Bourse, a en revanche plus que triplé son chiffre d’affaires, à 98 millions de dollars. Cette croissance a été tirée, selon la société, par l’augmentation des ventes aux clients internationaux, l’expansion du nombre de points de distribution et les nouveaux produits proposés.

Sur l’ensemble de l’année, Beyond Meat se prévaut d’un chiffre d’affaires de 298 millions de dollars (+239 %), soit plus que les 275 millions qu’il avait prévus en octobre. Il reste en revanche déficitaire, avec une perte de 12,4 millions de dollars.

Beyond Meat, qui multiplie les nouveaux partenariats comme récemment avec Starbucks au Canada ou le groupe Casino en France, prévoit pour l’année en cours un chiffre d’affaires compris entre 490 millions et 510 millions de dollars.

Les produits de la société sont présents dans moins de 4 % des établissements de restauration aux États-Unis, ce qui laisse une large marge de progression, a fait valoir son directeur général Ethan Brown, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. Il évoquait également les partenariats déjà noués avec McDonald’s, KFC, Subway, ou encore la chaîne de donuts Dunkin’.

Steaks et saucisses végans en Asie

Beyond Meat anticipe par ailleurs que sa marge brute d’exploitation (Ebitda) ajustée devrait stagner par rapport à son chiffre d’affaires en 2020, en raison de l’accélération de ses investissements dans le marketing, la recherche et développement et l’expansion à l’international.

La start-up prévoit à cet égard de mettre en place un système lui permettant de produire des steaks et saucisses vegan en Asie d’ici à la fin de l’année, « à condition que la crise du coronavirus soit en partie résolue », a souligné M. Brown.

« Bien que nous ayons noué des partenariats pour l’importation et la distribution de nos produits en Asie, l’ampleur des opportunités [dans la zone] mérite des investissements importants », a-t-il justifié.

