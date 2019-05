Une agression par 15 à 20 individus

Ce boucher bio a été attaqué samedi sur son stand du marché couvert Saint-Quentin, près de la gare de l’Est dans le Xe arrondissement de Paris. « Je préparais une commande pour un client. J’ai senti un liquide me toucher, j’ai mis la main à la tête, le liquide était très rouge. J’ai levé la tête, il y avait entre 15 et 20 individus devant l’étalage avec des slogans sur la liberté et la défense des animaux », a témoigné le boucher sur BFMTV. Recouverte de faux sang, sa marchandise a dû être jetée. Selon le Parisien, le commerçant, qui souffre d’une côte fêlée, s’est vu prescrire sept jours d’interruption totale de travail (ITT).

Visite du ministre de l’Agriculture

Mardi matin, le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, s’est rendu sur son stand et a qualifié cette agression d’« inacceptable et d’intolérable ». Interrogé sur la possibilité de dissoudre les associations à l’origine d’actes violents contre les bouchers, le ministre de l’Agriculture a écarté pour l’instant cette hypothèse. « Nous n’en sommes pas là. Mais la justice devra faire ce qu’elle a à faire pour que ces gens comprennent qu’il n’y a pas d’impunité », a-t-il déclaré.

Soutien total au jeune artisan #boucher attaqué lâchement ce week-end par des militants #antispecistes.

Ces actes sont intolérables ! pic.twitter.com/GTblFiGvSZ — Didier GUILLAUME (@dguillaume26) 7 mai 2019

De nombreux soutiens

L’artisan a reçu de nombreux messages de soutien, notamment celui du président de la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT), Jean-François Guihard : « On ne peut pas laisser impunément des gens agir comme ça, on est dans un État de droit. On a tous des droits, mais on a aussi des devoirs et parmi nos devoirs, il y a le respect de l’autre et là, on a dépassé les bornes », a-t-il déclaré.

Ces derniers mois, les actes de vandalisme se multiplient sur des boucheries et commerces de bouche tagués de revendications antispécistes par des activistes opposés à toute hiérarchie entre les espèces, et qui prônent une alimentation végétalienne.