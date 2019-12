pour vous connecter et poursuivre la lecture

« La conférence des présidents d’Interbev et [son] comité directeur ont validé l’admission au sein de l’interprofession de l’élevage et de la viande de la Fédération du commerce coopératif et associé », a détaillé Interbev dans un communiqué de presse diffusé le 13 décembre 2019.

La FCA est la vingt-deuxième organisation à rejoindre Interbev. E. Leclerc et Intermarché en font partie et pourront donc participer « aux travaux engagés par la filière de l’élevage et de la viande, apportant ainsi un soutien supplémentaire à son développement ».