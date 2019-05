Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 75% Vous avez parcouru 75% de l'article

Le début de l’année 2019 marqué par un hiver et un printemps sans précipitations suffisantes et par le froid de ces dernières semaines laisse présager des rendements moindres pour les cultures et les fourrages. Pour anticiper les problèmes à venir, la FRSEA et les JA Auvergne-Rhône-Alpes appellent, dans un communiqué du 13 mai, à une organisation en amont avec une évaluation des besoins en paille des éleveurs et une réduction du volume de paille broyée par les céréaliers. Ils demandent également à l’État d’autoriser au plus vite la récolte des jachères et de lever les freins administratifs pour finaliser des projets de stockage de l’eau. Monique Roque-Marmeys

Le début de l’année 2019 marqué par un hiver et un printemps sans précipitations suffisantes et par le froid de ces dernières semaines laisse présager des rendements moindres pour les cultures et les fourrages. Pour anticiper les problèmes à venir, la FRSEA et les JA Auvergne-Rhône-Alpes appellent, dans un communiqué du 13 mai, à une organisation en amont avec une évaluation des besoins en paille des é...