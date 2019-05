pour vous connecter et poursuivre la lecture

À l’appel de Loïc Dombreval (LREM), 130 parlementaires de la République en Marche et des Républicains ont signé une tribune dans le Parisien par laquelle ils demandent que « le combat en faveur de la cause animale en France reste un combat noble ». En clair : chacun doit pouvoir manger ce qu’il veut, sans embêter les autres, et dans le respect de l’animal.

Les parlementaires expriment dans le texte leur « soutien à l’ensemble des acteurs de la filière de la viande qui ont fait l’objet d’un déchaînement de violences et de harcèlements ces dernières semaines ». Ancien vétérinaire, Loïc Dombreval s’intéresse depuis longtemps à la cause animale. De nombreux signataires sont, comme lui, membres du groupe d’étude sur la condition animale à l’Assemblée nationale.

Un frondeur au sein de la majorité

Pour les signataires, le bien-être animal relève également de l’enjeu alimentaire, et ils appellent donc « à anticiper et à repenser la nourriture de demain pour éviter une empreinte écologique négative et lutter contre le réchauffement climatique ».

C’est ce point qui a conduit Jean-Baptiste Moreau (LREM), député et éleveur dans la Creuse, à ne pas signer cette tribune. Sur Twitter, il « assume parfaitement de ne pas y être » contestant, « le fait que l’élevage tel qu’il se pratique en France ait un impact négatif sur l’environnement ».

Les éleveurs sont les premiers à se soucier du bien-être animal et à tout mettre en œuvre pour l'améliorer. De plus je conteste le fait que l'élevage tel qu'il se pratique en France ait un impact négatif sur l'environnement. — Jean Baptiste Moreau (@moreaujb23) 12 mai 2019

Parmi les signataires connus, on remarquera enfin le député Cédric Villani, qui s’affichait aux côtés de l’association antispéciste L214 il y a juste un an.

Le bien-être animal doit progresser à l'occasion des discussions cette semaine sur le projet de loi alimentation. Merci à toutes les associations qui se battent au quotidien en ce sens. Ici @L214 qui nous a présenté hier ses 15 propositions #EGAlim pic.twitter.com/r86sYio01B — Cédric Villani (@VillaniCedric) May 24, 2018