Le 20 décembre 2019, l’association L214, opposée à l’élevage et à la consommation de viande, s’est insurgée, dans un communiqué publié sur son site internet, de la création de la cellule Demeter. Cette dernière est dédiée à la protection des exploitations agricoles contre les intrusions. Cette cellule « de suivi des atteintes au monde agricole », a été présentée le 13 décembre 2019, en Bretagne, par le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner.

« J’ai demandé que l’anti-spécisme soit un des axes prioritaires du renseignement », avait-il déclaré lors de la visite d’un élevage porcin du Finistère en présence de représentants de la FNSEA et de JA. L’association antispéciste estime que le gouvernement entend « intimider les associations de défense des animaux ». À l’occasion de la présentation de la cellule Demeter, la gendarmerie a indiqué avoir recensé depuis le début de l’année « 14 498 faits » d’atteintes au monde agricole, en augmentation de « 1,5 % par rapport à l’année précédente ».

« Notre "crime" est d’avoir trouvé les moyens d’exposer publiquement ce que la FNSEA ne voudraient pas que l’on voie : les vaches à hublot, les moissonneuses à poulets, le broyage des poussins, les poules et les lapins en cage, et on en passe. »https://t.co/v1Ah4qt3Pe