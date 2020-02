pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Il faut structurer la filière des chiens de protection », estime Pascale Boyer, député LREM des Hautes-Alpes, et rapporteure de la commission d’enquête sur les chiens de troupeau (1), avec Bénédicte Taurine, député de LFI de l’Ariège. C’est une demande des éleveurs. Claude Font, de la FNO, estimait d’ailleurs en décembre dernier que la demande en chiens de protection allait exploser à la suite de la présentation des nouvelles dispositions réglementaires du plan loup. Si les chiens de conduite ne posent pas de problème, les chiens de protection sont au cœur de fortes tensions sur le terrain. Il existe déjà un réseau d’expertise crée en 2018, encadré par l’Institut de l’élevage, mais celui-ci est jugé insuffisant.

Communiquer davantage

Les députés considèrent qu’il faut étoffer ce réseau et communiquer davantage pour en faire un réseau de « proximité ». « Les moyens de l’Institut de l’élevage doivent être renforcés pour accroître son efficacité », a précisé Bénédicte Taurine. Le renforcement de la formation des éleveurs et des bergers est un axe principal des préconisations des deux rapporteures.

Au sujet de la structuration de la filière, les élus recommandent un « recensement exhaustif » des chiens de protection. En 2019, 4 231 chiens de protection ont été financés par l’État, soit 500 de plus que l’année précédente. Et les éleveurs qui achètent un chien ne demandent pas tous une aide. Le rapport propose un cadrage rigoureux du suivi, de la reproduction et du comportement des chiens suivant un protocole unique avant la première montée en alpage.

Une réflexion sur la réforme des chiens

Les rapporteures préconisent aussi d’entreprendre une réflexion sur la réforme des chiens âgés et des jeunes chiens inaptes pour ne pas laisser les éleveurs seuls face à ces problèmes. Les députés proposent de recenser tous les incidents au travers d’une base de données nationale et de « transmettre une culture de la montagne » aux touristes pour qu’ils adoptent les bons réflexes face aux chiens.

Le statut des chiens est aussi un sujet sensible. Il « est vécu par les éleveurs comme une épée de Damoclès », a précisé Pascale Boyer. Pour l’instant, c’est l’éleveur qui est seul responsable en cas de problèmes. Des élus rencontrés lors de l’enquête ont émis l’idée que l’État endosse cette responsabilité.

Un groupe de travail planche sur le sujet au sein du groupe national loup. « C’est une partie qu’il faut faire évoluer », a déclaré Stéphane Travert, à l’issue de la présentation du rapport. Fabien di Philippo, député LR de Moselle, interroge de son côté sur la gestion de la population de loup : « Ne faudrait-il pas envisager des tirs plutôt que de laisser s’entre-tuer les chiens et les loups ? »